Волонтер и блогер Наталья Юсупова возмутилась количеством бесплатных тестов на вирус в Украине
Как передает Politeka.net, недовольство на своей страничке в Facebook.
В пример она привела Словакию, где проводят массовое тестирование.
"В Словакии еще более 2 миллионов человек сдали тесты на коронавирус. Инфицированных оказалось лишь 0,66%", - отметила волонтер.
По словам Юсуповой, у нас стране ситуация противоположная.
"В Украине бесплатных тестов почти нет. Люди не в состоянии платить 1800 грн за тест в частных лабораториях. Я не знаю где брать бесплатные, очень много людей спрашивают, особенно военные. Это ужас. Власть, где народу брать тесты?", - задалась вопросом волонтер.
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"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.
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