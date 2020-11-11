Волонтер и блогер Наталья Юсупова возмутилась количеством бесплатных тестов на вирус в Украине

Как передает Politeka.net, недовольство на своей страничке в Facebook.



В пример она привела Словакию, где проводят массовое тестирование.



"В Словакии еще более 2 миллионов человек сдали тесты на коронавирус. Инфицированных оказалось лишь 0,66%", - отметила волонтер.

По словам Юсуповой, у нас стране ситуация противоположная.

"В Украине бесплатных тестов почти нет. Люди не в состоянии платить 1800 грн за тест в частных лабораториях. Я не знаю где брать бесплатные, очень много людей спрашивают, особенно военные. Это ужас. Власть, где народу брать тесты?", - задалась вопросом волонтер.

Ранее стало известно, что Украина находится в списке стран, которым будет предложено специальную цену на вакцину, когда она появится. В МОЗ отметили, что для ее приобретения в бюджете не следующий год предусмотрен один млрд. гривен.

Также мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.



"Но карантин выходного дня реально сократит количество контактов между людьми. И таким способом можно вообще решить проблему", - уверен эксперт.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт

Ранее Politeka писала, что карантин максимально ужесточат, появилось важное заявление Степанова: "Будет общая зона..."

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами