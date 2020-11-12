"Локдаун вихідного дня - чергова ахінея від творців податку на гастарбайтерів і 500000 нових робочих місць. Якщо люди будуть в метро, в транспорті, на роботі, в магазинах заражатися, то ці два вихідних дні карантину будуть до ж*пи", - упевнений Давиденко. Блогер впевнений, що єдиним способом стримати епідемію буде тотальний локдаун на два тижні.

"Завтра може бути таким, що наші муки сумніву про тотальний локдаун будуть виглядати блякло на тлі тисяч закритих трун. Нам треба за всяку ціну розірвати ланцюжок контакту хворих і здорових з однією єдиною метою - розвантажити ліжка стаціонарів і реанімацій", - вважає він.

Тому Давиденко впевнений, що тільки дотримуючись жорстких правил карантину країна може пережити епідемію.