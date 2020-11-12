В Україні потрібно за всяку ціну розірвати ланцюжок контакту хворих і здорових, щоб розвантажити ліжка стаціонарів і реанімацій
Як зраджує Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, нововведення у вигляді карантину вихідного дня нічого не дасть.
Як зраджує Politeka.net, таку думку озвучив блогер і бізнесмен Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, нововведення у вигляді карантину вихідного дня нічого не дасть.
"Локдаун вихідного дня - чергова ахінея від творців податку на гастарбайтерів і 500000 нових робочих місць. Якщо люди будуть в метро, в транспорті, на роботі, в магазинах заражатися, то ці два вихідних дні карантину будуть до ж*пи", - упевнений Давиденко.
Блогер впевнений, що єдиним способом стримати епідемію буде тотальний локдаун на два тижні.
Блогер впевнений, що єдиним способом стримати епідемію буде тотальний локдаун на два тижні.
"Завтра може бути таким, що наші муки сумніву про тотальний локдаун будуть виглядати блякло на тлі тисяч закритих трун. Нам треба за всяку ціну розірвати ланцюжок контакту хворих і здорових з однією єдиною метою - розвантажити ліжка стаціонарів і реанімацій", - вважає він.
Тому Давиденко впевнений, що тільки дотримуючись жорстких правил карантину країна може пережити епідемію.
"Давайте краще наповнювати СІЗО виродками і бюджет штрафами, ніж реанімації пацієнтами. І якщо цього разу хоч одна п*дла з ВР, ОП, або Кабміну буде нахабно публічно порушувати - на шибеницю", - підсумував блогер.
Нагадаємо, в Україні з 14 Листопада діятиме "карантин вихідного дня".
Згідно з постановою Кабміну, нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі до 30 Листопада.
На вихідних дозволено працювати в т.ч. продуктовим магазинам, заправкам, аптекам і банкам.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."
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Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.