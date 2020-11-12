Нагадаємо, в Україні з 14 Листопада діятиме "карантин вихідного дня".

Згідно з постановою Кабміну, нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі до 30 Листопада.

На вихідних дозволено працювати в т.ч. продуктовим магазинам, заправкам, аптекам і банкам.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.