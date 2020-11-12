Уряд України не зміг нічого зробити для стримування епідемії
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко.
"Я вважаю, що карантин вихідного дна (так, так, саме так, я не опечатався) абсолютно безглуздий з тієї простої причини, що у нас безглузда держава. Ми зараз на піку епідемії або близькі до цього. Реальна кількість хворих обчислюється десятками тисяч в день. Більшість не має грошей навіть на тести, а держава за 8 місяців не змогла організувати виразну політику боротьби з вірусом" - зазначив Романенко.
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко.
"Я вважаю, що карантин вихідного дна (так, так, саме так, я не опечатався) абсолютно безглуздий з тієї простої причини, що у нас безглузда держава. Ми зараз на піку епідемії або близькі до цього. Реальна кількість хворих обчислюється десятками тисяч в день. Більшість не має грошей навіть на тести, а держава за 8 місяців не змогла організувати виразну політику боротьби з вірусом" - зазначив Романенко.
За його словами, держава нездатна вирішити будь-яке завдання в принципі.
"Локдаун нічим не закінчиться, крім додаткових поборів. Всі будуть давати на лапу і наслідувати приклад колі Тишенко", - зазначив Романенко.
Політолог підкреслив, що в ситуації, що склалася, потрібно дбати тільки про себе і близьких.
"Психологічний спокій підвищуємо імунітет. На проблеми нашої держави не реагуйте від слова взагалі. Це паразитичний наріст на соціальному тілі кишить паразитами. Тому дезінфікуйте тіла і мізки, а там якось геть буде", - підсумував Романенко.
Нагадаємо, в Україні з 14 Листопада діятиме "карантин вихідного дня".
Згідно з постановою Кабміну, нові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00: 00 неділі до 30 Листопада.
На вихідних дозволено працювати в т.ч. продуктовим магазинам, заправкам, аптекам і банкам.
Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."
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Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.