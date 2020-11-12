Поки ми готуємося до зими, деяких українців вже засипало снігом

Зокрема, станцію українських полярників "Академік Вернадський" засипало снігом. Місцями опадів намело по 170 сантиметрів, що є рекордом для цього року.

Про це повідомляти на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Учасники 25-ї експедиції намагаються розчистити територію навколо, в той час як пінгвіни змушені пересуватися на пузі. Так вони долають відстані набагато ефективніше, ніж на "двох". Завдяки їзді на череві вони не провалюють і розвивають швидкість від 3 до 6 кілометрів на годину.

У Національному антарктичному науковому центрі додають:"Снігу дійсно дуже багато, і полярники потроху його намагаються розчистити". Їм буквально довелося лопатами копати собі шлях назовні.



Користувачі мережі під постом були захоплені побаченим, згадавши, що така сніжна зима була колись і в Україні:

"Спогади про зиму і сніг. Так колись було і у нас", "ось воно-ідеальне життя", "як красиво, як колись в дитинстві", " Супер! Так би і в Україні на Новий рік і Різдво", "є лопата і купа вільного часу - можу допомогти відкидати сніг...".

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".