Пока мы готовимся к зиме, некоторых украинцев уже засыпало снегом

В частности, станцию украинских полярников "Академик Вернадский" засыпало снегом. Местами осадков намело по 170 сантиметров, что является рекордом для этого года.

Об этом сообщают на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Участники 25-й экспедиции пытаются расчистить территорию вокруг, в том время как пингвины вынуждены передвигаться на пузе. Так они преодолевают расстояния гораздо эффективнее, чем на "двоих". Благодаря езде на брюхе они не проваливают и развивают скорость от 3 до 6 километров в час.

В Национальном антарктическом научном центре добавляют: "Снега действительно очень много, и полярники понемногу его пытаются расчистить". Им буквально пришлось лопатами копать себе путь наружу.



Пользователи сети под постом были восхищены увиденным, вспомнив, что такая снежная зима была когда-то и в Украине:

"Воспоминания о зиме и снеге. Так когда-то было и у нас", "вот она -идеальная жизнь", "Как красиво, как когда-то в детстве", "Супер! Так бы и в Украине на Новый год и Рождество", "есть лопата и куча свободного времени - могу помочь отбрасывать снег...".

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".