Заходи українських міст відмовляються виконувати рішення Кабінету міністорів щодо введення карантину вихідного для
Як передає Politeka.net,
Так, одним з перших проти нових обмежень виступив мер Львова Андрій Садовий
"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це дурниця", - заявити він і підкреслив, що в разі введення нового обмеження людям буде нема за що годувати сім'ї.
Ще одним противником посилення карантину слат градоначальник Слов'янська Донецької області Вадим Лях. Він заявив, що не буде вводити карантин вихідного дня 14 і 15 Листопада, посилаючись на те, що рішення Кабміну не враховує реалії невеликих населених пунктів.
"Буде створена комісія, яка обстежуватиме потоки на ринку, в громадському харчуванні, і вже наступного тижня прийме остаточне рішення", - пояснив він на своїй сторінці в Facebook.
А ось у Рівному тільки 16 листопада мають намір обговорити рішення про введення карантину вихідного дня.
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"Насамперед чекаємо селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже приймати рішення з цього приводу", - заявив мер міста Володимир Хомко він у коментарі місцевим ЗМІ.
Нагадаємо, в Україні з 14 листопада діятиме "карантин вихідного дня".
Нагадаємо , карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.
Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."
Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.