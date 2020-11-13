Як таке взагалі можливо?

У Львівській області кандидат від "Слуги народу" став депутатом, не отримавши жодного голосу

Як передає Politeka.net, про дивний випадок повідомив журналіст Євген Куксін у своєму Telegram-каналі.

Так, депутатом Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області від Партії "Слуга народу" обрано Дмитра Копанчука.

"Він став депутатом, попри те що за нього персонально ніхто не проголосував. Нуль голосів. Не проголосувала навіть власна мама. А знаєте, хто вона? Олена Копанчук - депутат Верховної Ради від Партії "Слуга народу", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що це не єдиний схожий випадок, який стався на останніх виборах в Україні.

Раніше ми повідомляли, що чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, бо втратив внутрішній паспорт.

Садовий повідомив, що намагався використовувати для голосування закордонний паспорт, але члени комісії «ввічливо і однозначно» повідомили, що так голосувати не можна.

Нагадавши, 25 жовтня жителі країни обирали мерів міст, сільських і селищних голів, депутатів міських, сільських, селищних, районних та обласних рад. Всього 25 жовтня мають бути обрані депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови в 1439 громадах.

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