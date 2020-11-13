Как такое вообще возможно?

Во Львовской области кандидат от "Слуги народа" стал депутатом, не получив ни одного голоса

Как передает Politeka.net, о странном случае сообщил журналист Евгений Куксин в своем Telegram-канале.

Так, депутатом Рудковского городского совета Самборского района Львовской области от партии "Слуга народа" избран Дмитрий Копанчук.

"Он стал депутатом, несмотря на то что за него персонально никто не проголосовал. Ноль голосов. Не проголосовала даже собственная мама. А знаете, кто она? Елена Копанчук - депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственный похожий случай, который произошел на последних выборах в Украине.

Ранее мы сообщали, что действующий мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать, потому что потерял внутренний паспорт.

Садовый сообщил, что пытался использовать для голосования загранпаспорт, но члены комиссии «вежливо и однозначно» сообщили, что так голосовать нельзя.

Напомним, 25 октября жители страны выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны быть избраны депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах.

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