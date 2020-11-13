Місця в українських лікарнях можуть закінчитися через місяць

Як передає Politeka, такі прознози озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу в Києві.

Так, за словами глави МОЗ, після чергового антирекорду по захворюваності на коронавірус в Україні в його відомстві побоюються, що на країну чекає найгірший сценарій розвитку епідемії.

Степанов наголосив, вже через місяць в лікарнях все місця будуть зайняті хворими на Covid-19.

За словами міністра, з таким темпом медики скоро вже просто фізично не зможуть надавати кваліфіковану допомогу всім, хто її потребує. Єдиний вихід з цієї ситуації, на його думку, це повний локдаун, чого, втім, не витримає вітчизняна економіка.

Раніше повідомлялось, що головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Олександр Іванько розповів, що у столичних лікарнях не вистачає місць для нових хворих на коронавірус. При цьому, за його словами, лікарні не можуть розширити кількість місць, тому що для догляду за пацієнтами не вистачає і медичного персоналу. Тим часом хворих на ковід у столиці стає все більше. Крім того, за його словами, зараз дуже багато медичних працівників хворіють на коронавірус.

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