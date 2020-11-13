Места в украинских больницах могут закончиться через месяц

Как передает Politeka, такие прознозы озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга в Киеве.

Так, по словам главы МОЗ, после очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в Украине в его ведомстве опасаются, что страну ждет худший сценарий развития эпидемии.

Степанов отметил, уже через месяц в больницах все места будут заняты больными с Covid-19.

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По словам министра, с таким темпом медики скоро уже просто физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается. Единственный выход из этой ситуации, по его мнению, это полный локдаун, чего, впрочем, не выдержит отечественная экономика.

медики, больница, болезнь, коронавирус

Ранее сообщалось, что главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в столичных больницах не хватает мест для новых больных с коронавирусом. При этом, по его словам, больницы не могут расширить количество мест, потому что для ухода за пациентами не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных ководом в столице становится все больше. Кроме того, по его словам, сейчас очень много медицинских работников болеют коронавирусом.

Напомним, операции и госпитализацию в Украине запретили: срочное заявление МОЗ, "с сегодняшнего дня…".

Как сообщала Politeka, карантин выходного дня: вирусолог рассказала о последствиях, "так будет только хуже...".

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