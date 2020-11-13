Места в украинских больницах могут закончиться через месяц
Как передает Politeka, такие прознозы озвучил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга в Киеве.
Так, по словам главы МОЗ, после очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в Украине в его ведомстве опасаются, что страну ждет худший сценарий развития эпидемии.
Степанов отметил, уже через месяц в больницах все места будут заняты больными с Covid-19.
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По словам министра, с таким темпом медики скоро уже просто физически не смогут оказывать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается. Единственный выход из этой ситуации, по его мнению, это полный локдаун, чего, впрочем, не выдержит отечественная экономика.
Ранее сообщалось, что главный врач Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько рассказал, что в столичных больницах не хватает мест для новых больных с коронавирусом. При этом, по его словам, больницы не могут расширить количество мест, потому что для ухода за пациентами не хватает и медицинского персонала. Тем временем больных ководом в столице становится все больше. Кроме того, по его словам, сейчас очень много медицинских работников болеют коронавирусом.
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