Від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер мер Конотопа Сумської області Олександр Луговий

Як передає Politeka, про це написав нардеп Ігор Молоток на своїй сторінці в соцмережі.

Він розповів, що новообраний мер відчайдушно боровся з хворобою.

"Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - написав Молоток.

"Це дуже велике горе родини. Співчуваємо", "Велике співчуття родині Олександра Петровича. Царство небесне!", "Боже... Немає слів... Сльози... Скільки ми були знайомі? 15 років. Як? Чому? Навіщо? За що? Земля пухом. Царство Небесне", "Я не хочу в це вірити... Така золота людина... Господи... Співчуття близьким. Сумуємо разом із вами", "Щирі співчуття", - пишуть в коментарях.

Відомо, що у мери Конотопа Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Декілька тижнів тому, 31 жовтня, Луговий повідомив про стабілізацію свого стану після хвороби.

"Друзі! Стан мого здоров'я стабілізувався, і вже на наступному тижні я планую повернутися в Конотоп... Передвиборчий процес-2020 був нелегким для мене в зв'язку з хворобою, але, слава Богу, все обійшлося", - писав новообраний мер.

Також 26 жовтня, коли стали відомі попередні результати виборів, Луговий звернувся до своїх земляків із вдячністю.

"Конотоп, дякую за довіру!" - написав він.

Відомо, що Луговий був депутатом Сумської облради і Конотопської райради.

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