У Дніпрі пішов з життя один з кращих дитячих реаніматологів України Борис Павленко
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Варто відзначити, що це далеко не перший подібний випадок. На жаль, вірус не щадить нікого.
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Раніше ми повідомляли, що хвороба забрала життя лікаря Віталія Нетребовського, який рятував бійців ЗСУ.
Церемонія прощання пройшла 12 листопада в Полтаві.
Нагадаємо, трагічно обірвалося життя 35-річної дружини-красуні екс-глави МОЗ: "хірурги помилково перерізали...".
Як писала Politeka, біда трапилася з головлікарем харківської лікарні.
Також Politeka повідомляла, що небезпечний вірус забрав життя популярного ведучого.