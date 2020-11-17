У Дніпрі пішов з життя один з кращих дитячих реаніматологів України Борис Павленко

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Він був завідувачем відділення інтенсивної терапії для новонароджених в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

"Легендарний доктор помер у віці 58 років. Він був справжнім професіоналом своєї справи", - повідомив блогер, і додав, що причиною смерті став "китайський" вірус.

"Борис Анатолійович, в буквальному сенсі, дав життя сотням діток і користувався величезним авторитетом серед колег і жителів міста. І це просто непоправна втрата як для Дніпра, так і для всієї України. Адже коли йдуть такі фахівці, то їх вже просто неможливо замінити. Вічна і світла пам'ять талановитому Доктору. Спочивайте з миром, Борис Анатолійович", - підсумував блогер.