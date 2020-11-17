У Дніпрі пішов з життя один з кращих дитячих реаніматологів України Борис Павленко

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

Він був завідувачем відділення інтенсивної терапії для новонароджених в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.
"Легендарний доктор помер у віці 58 років. Він був справжнім професіоналом своєї справи", - повідомив блогер, і додав, що причиною смерті став "китайський" вірус.

"Борис Анатолійович, в буквальному сенсі, дав життя сотням діток і користувався величезним авторитетом серед колег і жителів міста. І це просто непоправна втрата як для Дніпра, так і для всієї України. Адже коли йдуть такі фахівці, то їх вже просто неможливо замінити. Вічна і світла пам'ять талановитому Доктору. Спочивайте з миром, Борис Анатолійович", - підсумував блогер.

Варто відзначити, що це далеко не перший подібний випадок. На жаль, вірус не щадить нікого.

Популярні новини зараз

Обірвалося життя колеги Заворотнюк з "Моєї прекрасної няні", його любили всі: "Йдуть великі..."

"Податок до 100 тисяч гривень на рік": з'ясувалося, що придумали в Раді, щоб змусити українців розщедритися

Тимошенко з "новими" губами і зовнішністю викликала фурор у Раді: "Посмішка все ширше і ширше"

Кіркоров показав домашній сніданок красуні-дочки, вигляд вражає: «Видно, що не бідуєте»
Показати ще

Раніше ми повідомляли, що хвороба забрала життя лікаря Віталія Нетребовського, який рятував бійців ЗСУ.

Церемонія прощання пройшла 12 листопада в Полтаві.

Нагадаємо, трагічно обірвалося життя 35-річної дружини-красуні екс-глави МОЗ: "хірурги помилково перерізали...".

Як писала Politeka, біда трапилася з головлікарем харківської лікарні.

Також Politeka повідомляла, що небезпечний вірус забрав життя популярного ведучого.