Верховна Рада не прийняла рішення про скасування карантину вихідного дня в Україні

Як передає Politeka.net, свої голоси "за" віддали лише 149 депутатів.

Таке рішення народних обранців викликало бурхливі обговорення в мережі. Результати голосування як розчарували, так і порадували українців.

"Їжте, гірше ж не буде!", "Нехай всі утрималися платять зі своєї кишені непрацюючому бізнесу", " Правильно! Хоч хтось думає головою, а не ж*пою", "Ну зате зробили вигляд, що дуже старалися. Театр одного ляльковода", - писали в мережі.



Нагадаємо, перед голосуванням у Раді виступив прем'єр Денис Шмигаль, який закликав депутатів не скасовувати рішення Кабміну. За його словами, результати введення нових обмежень дадуть результат вже через три тижні.

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"Але карантин вихідного дня реально скоротить кількість контактів між людьми. І таким способом можна взагалі вирішити проблему", - упевнений експерт.

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