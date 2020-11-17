У Кабінеті Міністрів схвалили проект закону, який розширює сферу застосування електрошокерів поліцейськими

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці "Блог юриста" в Instagram.

Згідно з проектом, застосовувати таку зброю можна буде під час затриманням особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і при цьому чинить фізичний опір.⠀

"Тобто, якщо особа, наприклад, просто намагається втекти, поліцейський повинен мить згадати Кримінальний кодекс, правильно кваліфікувати діяння і тільки потім застосовувати шокер", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що це не єдина проблема даного законопроекту.

"Як відзначають експерти, удар струмом може бути смертельним, наприклад, якщо у людини проблеми з серцем. До того ж, адмінпроступок, яким віднедавна є і неправильно одягнена маска, - навряд чи привід для того, щоб вдаватися до крайнощів", - підсумували автори сторінки

Українці вже відреагували на можливе прийняття такого документа:

"Надивилися американських фільмів? Наші так дов**оби і шокерами людей повбивають! А то що карантину в країні немає, то х**я ) головне-порушників шокувати. Я уявляю: стоїть вагітна дівчинка, без маски, її взяли шибонули шокером"," Просто триндець, і вони будуть стріляти шокером, а тоді, "розглядати" справу. Вони майже всі неадекватні. Як можна їм взагалі такі повноваження давати?",- писали незадоволені користувачі Мережі.