В Кабинете министров одобрили проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на страничке "Блог юриста" в Instagram.
Согласно проекту, применять такое оружие можно будет во время задержанием лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и при этом оказывает физическое сопротивление.⠀
"То есть, если лицо, например, просто пытается убежать, полицейский должен мгновение вспомнить Уголовный кодекс, правильно квалифицировать деяния и только потом применять шокер", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что это не единственная проблема данного законопроекта.
"Как отмечают эксперты, удар током может быть смертельным, например, если у человека проблемы с сердцем. К тому же, админпроступок, которым с недавних пор есть и неправильно одета маска, - вряд ли повод для того, чтобы прибегать к крайностям", - подытожили авторы страницы
Украинцы уже отреагировали на возможное принятие такого документа:
"Насмотрелись американских фильмов? Наши да**обы и шокерами людей поубивают! А то что карантина в стране нет, то х**я ) главное - нарушителей шокировать. Я представляю: стоит беременная девочка, без маски, её взяли шибонули шокером", "Просто трындец, и они будут стрелять шокером, а тогда, "рассматривать" дело. Они почти все неадекватны. Как можно им вообще такие полномочия давать?", - писали недовольные пользователи сети.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.