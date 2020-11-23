І треба ж було до такого додуматися!

Введення карантину вихідного дня обернулося абсурдною ситуацією в місті Калуш на Прикарпатті

Там поліцейські склали протокол на ритуальну службу "Скорбота" за те, що похоронне бюро працювало в суботу.

Про інцидент, що мав місце 21 листопада, в соціальній мережі Фейсбук написав власник бюро Юрій Кузь, передає Politeka.net.

"Люди, я вас прошу - не вмирайте на вихідних, дочекайтеся понеділка", – йдеться в публікації, до якої додаються фото працівників поліції, котрі складають протокол в бюро, а також знімки цього самого протоколу.

Коли ця історія набула розголосу і викликала величезний резонанс, в ситуацію втрутився новий начальник Калуського відділу поліції Андрій Кушик, про що Кузь також написав у пості, подякувавши тому за "оперативне втручання і допомогу у вирішенні непорозуміння".

У соцмережах ця історія викликала шквал коментарів, в яких користувачі не шкодували "ласкавих слів" на адресу правоохоронців.

"Треба ще й пологовий будинок штрафувати. Нічого народжувати коли в країні карантин вихідного дня!!!", "Гірше дибілізму немає, просто немає слів, там у вас всіх розум відібрало. А ті, що це придумали, вони безсмертні 😭", " Логіка відсутня .... додати нічого. Просто знущання над людьми!", "Взагалі мізками рушили?!!!! У людей горе, а тут ще й не працює нічого?!", "Ой, як би було добре, якби карантин вихідного дня зробили з понеділка до понеділка включно. Тоді ніхто не мав би права вмирати", "нехай мертві самі на кладовищі йдуть", "ідіотизм зашкалює!", "Це якийсь повний абсурд, ця влада вважає, людей ховати треба, чим думають ті, хто приймають такі закони?", – пишуть у соцмережах.

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