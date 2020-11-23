Троє місцевих жителів у Чернівецькій області жорстоко поводилися з кішкою, тримаючи її над вогнищем, тим самим мучаючи нещасну тварину
Відповідне відео правоохоронці побачили в соцмережах, розповіли в прес-службі поліції області.
Пізніше був встановлений автор відео і всі учасники знущань над твариною. Ними виявилися троє буковинців. За словами хлопців, таким чином вони просто розважалися і не хотіли завдати шкоди тварині.
Хоча на відео було видно, як троє невідомих тримають тварину над вогнищем, сміються і обговорюють, що хочуть спалити кішку.
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Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами існує адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративне - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, а кримінальна - передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.
Крім того, правоохоронці провели з хлопцями та їх батьками роз'яснювальну бесіду про неприпустимість вчинення аналогічних дій щодо тварин.
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