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Троє місцевих жителів у Чернівецькій області жорстоко поводилися з кішкою, тримаючи її над вогнищем, тим самим мучаючи нещасну тварину

Відповідне відео правоохоронці побачили в соцмережах, розповіли в прес-службі поліції області.

Пізніше був встановлений автор відео і всі учасники знущань над твариною. Ними виявилися троє буковинців. За словами хлопців, таким чином вони просто розважалися і не хотіли завдати шкоди тварині.

Хоча на відео було видно, як троє невідомих тримають тварину над вогнищем, сміються і обговорюють, що хочуть спалити кішку.

Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами існує адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративне - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, а кримінальна - передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Крім того, правоохоронці провели з хлопцями та їх батьками роз'яснювальну бесіду про неприпустимість вчинення аналогічних дій щодо тварин.

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Собаку ж вдалося врятувати, її відвезли на лікування до Києва. Це був безпритульний пес на прізвисько Капловухий. Він жив у гаражного кооперативі багато років. У ветеринарній клініці сказали, що собака, ймовірно, вже не зможе ходити.

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