Трое местных жителей в Черновицкой области жестоко обращались с кошкой, держа ее над костром, тем самым мучая бедное животное
Соответствующее видео правоохранители увидели в соцсетях, рассказали в пресс-службе полиции области.
Позже был установлен автор видео и все участники издевательств над животным. Ими оказались трое буковинцев. По словам парней, таким образом они просто развлекались и не хотели причинить вред животному.
Хотя на видео было видно, как трое неизвестных держат животное над огнем, смеются и обсуждают, что хотят сжечь кошку.
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Стоит отметить, что за жестокое обращение с животными существует административная и криминальная ответственность. Административная - влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, а криминальная - предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.
Кроме того, правоохранители провели с ребятами и их родителями разъяснительную беседу о недопустимости совершения аналогичных действий в отношении животных.
Также ранее сообщалось, что на Днепропетровщине судят полицейского, который заколол собаку вилами.
Собаку удалось спасти, ее отвезли на лечение в Киев. Это был бедомный пес по кличке Лопоухий. Он жил в гаражном кооперативе много лет. В ветеринарной клинике сказали, что собака, вероятно, уже не сможет ходить.
Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.