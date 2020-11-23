Что за люди...

Трое местных жителей в Черновицкой области жестоко обращались с кошкой, держа ее над костром, тем самым мучая бедное животное

Соответствующее видео правоохранители увидели в соцсетях, рассказали в пресс-службе полиции области.

Позже был установлен автор видео и все участники издевательств над животным. Ими оказались трое буковинцев. По словам парней, таким образом они просто развлекались и не хотели причинить вред животному.

Хотя на видео было видно, как трое неизвестных держат животное над огнем, смеются и обсуждают, что хотят сжечь кошку.

Стоит отметить, что за жестокое обращение с животными существует административная и криминальная ответственность. Административная - влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, а криминальная - предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Кроме того, правоохранители провели с ребятами и их родителями разъяснительную беседу о недопустимости совершения аналогичных действий в отношении животных.

Также ранее сообщалось, что на Днепропетровщине судят полицейского, который заколол собаку вилами.

Собаку удалось спасти, ее отвезли на лечение в Киев. Это был бедомный пес по кличке Лопоухий. Он жил в гаражном кооперативе много лет. В ветеринарной клинике сказали, что собака, вероятно, уже не сможет ходить.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.