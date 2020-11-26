З п'яти розтинів чотири – на померлих від небезпечної інфекції

Китайський вірус, що вражає українців, змінює структуру тканини легенів

Про це журналістам "ТСН" розповіли у Львівському обласному морзі.

За словами патологоанатома Дмитра Бондарєва, з п'яти розтинів, які проводять медики, чотири – у пацієнтів з вірусом. За півроку він провів вже 92 таких розтини.

Лікар розповів, що для розтину таких померлих, причому як з підтвердженим вірусом, так і з підозрою, потрібен спецодяг. Після смерті вірус вже не такий активний, але небезпека заразитися все ж є, тому перш, ніж провести розтин, патологанатомі перечікують добу-дві.

При цьому, уточнили в морзі, чорний пакет для транспортування померлих вже необов'язковий, правила дозволяють перевозити тіла під покривалом, попередньо обробивши тіла спецзасобами.

Лікар показав журналістам легені чоловіка з китайським діагнозом.

"Щільність легеневої тканини в нормі повинна провалюватися під пальцями, але у коронавірусних вона дуже щільна, як печінка. Легені змінені не тільки всередині але і зовні. Виною тому – тромби, які утворюються під час хвороби", – пояснив Бондарєв.

Він зазначає, що найчастіше від ускладнень вірусу гинуть люди старше 60 років, у яких є супутні захворювання, цукровий діабет або надмірна вага.

Незважаючи на те, що роботи у патологоанатомів додалося в рази, обіцяної доплати при роботі в умовах пандемії вони так і не побачили.

Тим часом 26 листопада в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю заражених. За останню добу виявлено 15 331 хворих, 225 осіб померли.

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