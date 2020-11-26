Китайский вирус, поражающий украинцев, изменяет структуру ткани легких
Об этом журналистам «ТСН» рассказали во Львовском областном морге.
По словам патологоанатома Дмитрия Бондарева, из пяти вскрытий, которые проводят медики, четыре – у пациентов с вирусом. За полгода он провел уже 92 таких вскрытия.
Врач рассказал, что для вскрытия таких умерших, причем как с подтвержденным вирусом, так и с подозрением, нужна спецодежда. После смерти вирус уже не такой активный, но опасность заразиться все же есть, поэтому прежде, чем провести вскрытие, патологанатоми пережидают сутки-двое.
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При этом, уточнили в морге, черный пакет для транспортировки умерших уже необязателен, правила разрешают перевозить тела под покрывалом, предварительно обработав тела спецсредствами.
Врач показал журналистам легкие мужчины с китайским диагнозом.
«Плотность легочной ткани в норме должна проваливаться под пальцами, но у коронавирусных она очень плотная, как печень. Легкие изменены не только внутри но и внешне. Виной тому – тромбы, которые образуются во время болезни», – пояснил Бондарев.
Он отмечает, что чаще всего от осложнений вируса погибают люди старше 60 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, сахарный диабет или избыточный вес.
Несмотря на то, что работы у патологоанатомов прибавилось в разы, обещанной доплаты при работе в условиях пандемии они так и не увидели.
Тем временем 26 ноября в Украине установлен новый антирекорд по количеству зараженных. За последние сутки выявлено 15 331 больных, 225 человек умерли.
Напомним, коллапс добивает морги в Украине.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.