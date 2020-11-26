Из пяти вскрытий четыре – на умерших от опасной инфекции

Китайский вирус, поражающий украинцев, изменяет структуру ткани легких

Об этом журналистам «ТСН» рассказали во Львовском областном морге.

По словам патологоанатома Дмитрия Бондарева, из пяти вскрытий, которые проводят медики, четыре – у пациентов с вирусом. За полгода он провел уже 92 таких вскрытия.

Врач рассказал, что для вскрытия таких умерших, причем как с подтвержденным вирусом, так и с подозрением, нужна спецодежда. После смерти вирус уже не такой активный, но опасность заразиться все же есть, поэтому прежде, чем провести вскрытие, патологанатоми пережидают сутки-двое.

При этом, уточнили в морге, черный пакет для транспортировки умерших уже необязателен, правила разрешают перевозить тела под покрывалом, предварительно обработав тела спецсредствами.

Врач показал журналистам легкие мужчины с китайским диагнозом.

«Плотность легочной ткани в норме должна проваливаться под пальцами, но у коронавирусных она очень плотная, как печень. Легкие изменены не только внутри но и внешне. Виной тому – тромбы, которые образуются во время болезни», – пояснил Бондарев.

Он отмечает, что чаще всего от осложнений вируса погибают люди старше 60 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, сахарный диабет или избыточный вес.

Несмотря на то, что работы у патологоанатомов прибавилось в разы, обещанной доплаты при работе в условиях пандемии они так и не увидели.

Тем временем 26 ноября в Украине установлен новый антирекорд по количеству зараженных. За последние сутки выявлено 15 331 больных, 225 человек умерли.

Напомним, коллапс добивает морги в Украине.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.