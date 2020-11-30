На вихідних, 28-29 листопада, захід України засипало рясним снігом

Так, снігом замело Львівську, Волинську, Закарпатську, Рівненську області. У соцмережах українці діляться знімками засніжених Сарн, Рівного, Івано-Франківська, Львова, Луцька та Ужгорода.

Найбільше цьому радіють діти, які вже почали ліпити сніговиків.

Так, Руслан Веселуй у Facebook опублікував чарівні знімки засніжених вулиць, дерев і будинків в Івано-Франківську.

Тим часом Ігор Клубук показав у Facebook знімки на метеостанції в Сарнах, Рівненській області, яку сильно замело снігом.

"Метеостанція Сарни. Сьогодні випав перший сніг. Справжній сніг. 29 листопада 2020. 10:00 ранку", - написав Ігор Клубук у Facebook.

Крім того, на одній зі сторінок Instagram з'явилися знімки засніженої Львівщини.

Українці в коментарях під знімками радіють снігу, як малі діти: "Нам би так!", "Ну дуууже красиво, згадую дитинство", "все навколо білим біло, просто зимове диво", "і я хочу такий сніг, а у нас все сухо".

Варто зазначити, що сніг у західних областях України не був несподіванкою. Синоптики прогнозували в цих регіонах опади і похолодання до -8 градусів.

Сніг з дощем 1 грудня очікується в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. На решті території буде без опадів.

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