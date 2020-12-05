Погода в Україні 5 грудня розірве регіони навпіл, поки одних накриватимуть "весняні" плюси, інших скують морози

Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

На Заході сьогодні будуть лише локальні нічні заморозки. Синоптики говорять про денні 5-12 градусів тепла. Ближче до вечора похолодає до 0-5 зі знаком "плюс". Лише в Чернівецькій області очікуються місцями -1 морозу. Дощів не передбачається.

Прохолодніше сьогодні буде на півночі України, де стовпчик термометра прогріється до 0-4 тепла. Вночі ж похолодає до + 2-3 градусів за Цельсієм. На небі будуть хмари, хоча на дощі розраховувати не варто.

Хмарно і без опадів буде в центральних областях. Стовпчик термометра прогріється до 2-5 градусів зі знаком «плюс». Після заходу синоптики прогнозують від + 2 до -1 градуса за Цельсієм.

На півдні України сьогодні буде трохи тепліше - від 3 до 7 за Цельсієм. Після обіду почне холоднішати: показник буде в районі -1+4 градусів.

Жителів східних регіонів сьогодні зима "побалує" неймовірними нічними морозами: від -3 до -6 за Цельсієм. Вдень на тепло розраховувати також не варто, адже показник буде в районі 0-2 тепла.

У Києві та приміських населених пунктах грудень сьогодні розійдеться: вдень повітря прогріється до 0-3. А вночі повітря охолоне до 0-3 зі знаком»мінус". Однак на дощі розраховувати не варто.

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