Погода в Україні 5 грудня розірве регіони навпіл, поки одних накриватимуть "весняні" плюси, інших скують морози
Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.
На Заході сьогодні будуть лише локальні нічні заморозки. Синоптики говорять про денні 5-12 градусів тепла. Ближче до вечора похолодає до 0-5 зі знаком "плюс". Лише в Чернівецькій області очікуються місцями -1 морозу. Дощів не передбачається.
Прохолодніше сьогодні буде на півночі України, де стовпчик термометра прогріється до 0-4 тепла. Вночі ж похолодає до + 2-3 градусів за Цельсієм. На небі будуть хмари, хоча на дощі розраховувати не варто.
Хмарно і без опадів буде в центральних областях. Стовпчик термометра прогріється до 2-5 градусів зі знаком «плюс». Після заходу синоптики прогнозують від + 2 до -1 градуса за Цельсієм.
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На півдні України сьогодні буде трохи тепліше - від 3 до 7 за Цельсієм. Після обіду почне холоднішати: показник буде в районі -1+4 градусів.
Жителів східних регіонів сьогодні зима "побалує" неймовірними нічними морозами: від -3 до -6 за Цельсієм. Вдень на тепло розраховувати також не варто, адже показник буде в районі 0-2 тепла.
У Києві та приміських населених пунктах грудень сьогодні розійдеться: вдень повітря прогріється до 0-3. А вночі повітря охолоне до 0-3 зі знаком»мінус". Однак на дощі розраховувати не варто.
Нагадавши, грудень здивує перепадом температури, погода різко зміниться.
Як повідомляла Politeka, антициклон зі снігом і морозами прорвався в Україну, по яких областях вдарить негода.
Також Politeka писала, що грудень обрушить новий удар, снігом і дощами не закінчиться.