Люди можуть залишитися без засобів до існування, якщо карантин буде продовжений

Кабінет Міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятиме обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни

За словами вірусолога, керівника Центру молекулярної діагностики, кандидата медичних наук Оксани Обертинської, карантин не продовжили, оскільки людям потрібно якось заробляти гроші, а при таких обмеженнях це неможливо.

Про це експерт заявила в ефірі Апостроф Live на телеканалі Апостроф TV.

Вона нагадала, що до карантину вихідного дня люди зустрічалися, обіймалися і передавали вірус. Це спровокувало зростання захворюваності і вимагало вжиття відповідних заходів для того, щоб протистояти сплеску зараження.

"Саме у вихідні у нас була величезна передача збудника, тому що всі хотіли зустрітися, поговорити, всі нехтували правилами. Ці три карантинні тижні вихідних дали людям зрозуміти, що тільки їх дії дадуть можливість швидше від нього позбутися. Це більше було підготовкою людей до розуміння, вони чітко побачили, що коли вони особисто не спілкуються, переривається ланцюжок, і зменшується захворюваність", – підкреслила Обертинська.

Вірусолог отмтеіла, що люди мають свої потреби, до яких нагорі повинні прислухатися.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про посилення обмежень буде ухвалюватися після підведення підсумків карантину вихідного дня.

Уряд хоче вивчити, наскільки ефективним був карантин вихідного дня і чи відбилися додаткові обмеження на епідеміологічній ситуації в країні. Вивчивши цю статистику, в уряді вирішать, чи варто вводити додаткові обмеження на новорічні свята і якщо так, то які.

Станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання, 226 осіб за добу померли.

Всього з початку пандемії захворіли 802 тисячі українців. З них 413 тисяч одужали, 13 421 померли.

У НСЗУ розповіли про те, що на лікування одного українця, який заразився вірусом, держава витрачає 45 тисяч гривень. Такі слова не на жарт розлютили громадян, більшість яких лікуються за свій рахунок.

Нагадаємо, лікар поскаржилася на "пекло" в лікарнях, медики масово звільняються.

Як повідомляла Politeka, масочний режим вирішили посилити, озвучені нові правила.

Також Politeka писала, що посилення карантину всі ближче, гроші з банків радять забрати.