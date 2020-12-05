Люди могут остаться без средств к существованию, если карантин будет продолжен

Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни будет действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны

По словам вирусолога, руководителя Центра молекулярной диагностики, кандидата медицинских наук Оксаны Обертинской, карантин не продлили, поскольку людям нужно как-то зарабатывать деньги, а при таких ограничениях это невозможно.

Об этом эксперт заявила в эфире Апостроф Live на телеканале Апостроф TV.

Она напомнила, что до карантина выходного дня люди встречались, обнимались и передавали вирус. Это спровоцировало рост заболеваемости и требовало принятия соответствующих мер для того, чтобы противостоять всплеску заражения.

«Именно в выходные у нас была огромная передача возбудителя, потому что все хотели встретиться, поговорить, все пренебрегали правилами. Эти три карантинные недели выходных дали людям понять, что только их действия дадут возможность быстрее от него избавиться. Это больше было подготовкой людей к пониманию, они четко увидели, что когда они лично не общаются, прерывается цепочка, и уменьшается заболеваемость», – подчеркнула Обертинская.

Вирусолог отмтеила, что люди имеют свои потребности, к которым наверху должны прислушаться.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение об ужесточении ограничений будет приниматься после подведения итогов карантина выходного дня.

Правительство хочет изучить, насколько эффективным был карантин выходного дня и отразились ли дополнительные ограничения на эпидемиологической ситуации в стране. Изучив эту статистику, в правительстве решат, стоит ли вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники и если да, то какие.

По состоянию на 5 декабря в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания, 226 человек за сутки скончались.

Всего с начала пандемии заболели 802 тысячи украинцев. Из них 413 тысяч выздоровели, 13 421 умерли.

В НСЗУ рассказали о том, что на лечение одного украинца, который заразился вирусом, государство тратит 45 тысяч гривен. Такие слова не на шутку разозлили граждан, большинство которых лечатся за свой счет.

Напомним, врач пожаловалась на "ад" в больницах, медики массово увольняются.

Как сообщала Politeka, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина все ближе, деньги из банков советуют забрать.