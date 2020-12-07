В Україні масово відбувається русифікація молоді

Таку думку озвучила письменниця Лариса Ніцой в статті опублікованій на сайті "Главред".



За її словами, молоді люди в Україні воліють користуватися російськими соцмережами і слухати російську музику попри прийняття закону про українську мову.



Ніцой зазначила, що в один момент відмовилася Слухати російськомовних виконавців, і згодом їй було важко звикнути до українських авторів.

"Я раніше теж слухала Кіркорова, Газманова, але потім свідомо перейшла на українську мову, задовго до квот і війни, і все одно не сприймала українських пісень ще деякий час", - поділилася письменниця.

Пол її думку, українці віддають переваги російським артистам через провальну гуманітарну політику в країні і це потрібно виправляти і популяризувати українську музику

"Це потрібно почати робити ще вчора і не зупинятися. Тобто те, що у нас висять таблички на вулицях українською ще нічого не означає — Молодь обирає ту музику, яка панує в їхньому середовищі. І вона, на жаль, російська", - підсумувала письменниця.

Раніше Лариса Ніцой обурилася тим фактом, що на українських блокпостах бійці ЗСУ розмовляють російською мовою.

"Якого біса на українських блокпостах роблять московити? Чому я чую це" Здраствуйте "замість українського доброго милого" Добрий день","Добрий вечір"". Ну ось що це за хрень така?",- висловилася письменниця.

Нагадаємо, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.