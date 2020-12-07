Час йде вперед, а ми стоїмо на місці...

Провідникам потягів "Укрзалізниці" іноді доводиться самостійно заготовляти дрова для опалення вагонів

Так, в мережі з'явилося відео, як провідник "Укрзалізниці" під час стоянки потяга вийшов на перон з сокирою, щоб нарубати дров.

Відповідні кадри опублікував у Facebook користувач під ніком Леха Херсон (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На відповідних кадрах можна побачити, як співробітник бригади потяга рубає дрова прямо біля вагона на пероні станції. Нарубані дрова він заносить у вагон.

"Ось воно 21 століття в Україні. Якщо не нарубаєш - не поїдеш. Але при цьому міністр Укрзалізниці отримує мільйонний дохід", - підписав відео автор публікації. Крім того, автор відео уточнив в коментарях, що воно було знято в Одесі.

Користувачі мережі не залишили побачене без уваги і почали обурюватися через побачене.

"Так, круто... Час йде вперед, а ми стоїмо на місці, все тому що ті, хто править країною, не їздить цим транспортом", "Так вагони перефарбують і буде нам щастя...", "Смішно. Прогрес", " при цьому міністр Укрзалізниці отримує мільйонний дохід ", "Процес реструктуризації "Укрзалізниці"".

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