Провідникам потягів "Укрзалізниці" іноді доводиться самостійно заготовляти дрова для опалення вагонів
Так, в мережі з'явилося відео, як провідник "Укрзалізниці" під час стоянки потяга вийшов на перон з сокирою, щоб нарубати дров.
Відповідні кадри опублікував у Facebook користувач під ніком Леха Херсон (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
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На відповідних кадрах можна побачити, як співробітник бригади потяга рубає дрова прямо біля вагона на пероні станції. Нарубані дрова він заносить у вагон.
"Ось воно 21 століття в Україні. Якщо не нарубаєш - не поїдеш. Але при цьому міністр Укрзалізниці отримує мільйонний дохід", - підписав відео автор публікації. Крім того, автор відео уточнив в коментарях, що воно було знято в Одесі.
Користувачі мережі не залишили побачене без уваги і почали обурюватися через побачене.
"Так, круто... Час йде вперед, а ми стоїмо на місці, все тому що ті, хто править країною, не їздить цим транспортом", "Так вагони перефарбують і буде нам щастя...", "Смішно. Прогрес", " при цьому міністр Укрзалізниці отримує мільйонний дохід ", "Процес реструктуризації "Укрзалізниці"".
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