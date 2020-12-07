Один з пляжів в окупованому Криму перетворили на звалище

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер під ніком "RoksolanaToday&Кримua" у Twitter.

"Малий маяк. Скидання будівельного грунту прямо на міські пляжі практично в морі", - йдеться в повідомленні під фото.

"Будівельне сміття фактично в морі. Такого навіть у нас ще не було...",- йдеться в описі до інших знімків.

Користувачі Мережі не залишили такі обурливі кадри без уваги.

"Може то вони пляж будують", "Крим не гумовий, сміття і так вище голови", "Скеля" пішов по бороді? Колись там була красива бухта", "Українці викопали Чорне море, а м**калі закопають", - писали в коментарях під фото.

Раніше ми повідомляли, що в анексованому Росією Криму нарешті визнали проблеми, які не можуть самостійно вирішити.

Зокрема, у водосховищах Сімферополя залишилося дуже мало води, а проблема з посухою на півострові стоїть як ніколи гостро.

Нагадаємо, окупанти в Криму зізналися в безпорадності, води залишилося дуже мало.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.



