Один из пляжей в оккупированному Крыму превратили в свалку
Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter.
"Малый маяк. Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море", - говорится в сообщении под фото.
"Строительный мусор фактически в море. Такого даже у нас еще не было...", - говорится в описании к другим снимкам.
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Пользователи сети не оставили такие возмутительные кадры без внимания.
"Может то они пляж строят", "Крым не резиновый, мусор и так выше головы", "Утес" пошел по бороде? Когда-то там была красивейшая бухта", "Украинцы выкопали черное море, а м**кали закопают", - писали в комментариях под фото.
Ранее мы сообщали, что в аннексированном Россией Крыму наконец признали проблемы, которые не могут самостоятельно решить.
В частности, в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды, а проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.
Напомним, оккупанты в Крыму признались в беспомощности, воды осталось очень мало.
Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.