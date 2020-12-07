Один из пляжей в оккупированному Крыму превратили в свалку

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер под ником "RoksolanaToday&КрымUA" в Twitter.

"Малый маяк. Сброс строительного грунта прямо на городские пляжи практически в море", - говорится в сообщении под фото.

"Строительный мусор фактически в море. Такого даже у нас еще не было...", - говорится в описании к другим снимкам.

Пользователи сети не оставили такие возмутительные кадры без внимания.

"Может то они пляж строят", "Крым не резиновый, мусор и так выше головы", "Утес" пошел по бороде? Когда-то там была красивейшая бухта", "Украинцы выкопали черное море, а м**кали закопают", - писали в комментариях под фото.

Ранее мы сообщали, что в аннексированном Россией Крыму наконец признали проблемы, которые не могут самостоятельно решить.

В частности, в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды, а проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.

Напомним, оккупанты в Крыму признались в беспомощности, воды осталось очень мало.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.



