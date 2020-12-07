Кабінет Міністрів закупив 320 наручних годинників з гравіюванням " від прем'єр-міністра України"

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з інформації на порталі держзакупівель Рrozorro.



На дану закупівлю з бюджету було виділено 482,4 тисячі гривень.



Українці залишилися незадоволеними цією новиною, оскільки гроші можна було витратити більш раціонально.

"Не знають куди гроші дівати-віддайте на лікування онкохворим дітям! Будьте ж людьми! Більшого горя немає, ніж страждання і болі діток. Коштів на лікування катастрофічно не вистачає, а влада розважається і не бажає помічати проблем навколо себе! Запам'ятайте, панове-Бог все бачить!", "Нікуди кошти подіти так давайте купимо годинник і зробимо гравіювання від Кабміну під керівництвом від чмигаля це не додати пенсію", "як так можна жирувати, коли народ так бідує. Які б слуги народу не прийшли б то вони "НАРОД", а ми як були їх слугами, наймитами, так і позбавляємося. Як шкода", - писали незадоволені українці в мережі.

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