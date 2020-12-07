Кабинет министров закупил 320 наручных часов с гравированием "от премьер-министра Украины"
Как передает Politeka.net, об этом стало известно с информации на портале госзакупок Рrozorro.
На данную закупку с бюджета было выделено 482,4 тысячи гривен.
Украинцы остались недовольными этой новостью, поскольку деньги можно было потратить более рационально.
"Не знают куда деньги девать - отдайте на лечение онкобольным детям! Будьте же людьми! Большего горя нет, чем страдания и боли деток. Средств на лечение катастрофически не хватает, а власть развлекается и не желает замечать проблем вокруг себя! Запомните, господа - Бог все видит!", "Некуда средства деть так давайте купим часы и сделаем гравировку от Кабмина под руководством от чмигаля это не добавить пенсию", "Как так можно жировать, когда народ так бедует. Какие бы слуги народа не пришли бы то они "НАРОД", а мы как были их слугами, батраками, так и лишаемся. Как жаль", - писали недовольные украинцы в сети.
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