Кабинет министров закупил 320 наручных часов с гравированием "от премьер-министра Украины"

Как передает Politeka.net, об этом стало известно с информации на портале госзакупок Рrozorro.



На данную закупку с бюджета было выделено 482,4 тысячи гривен.



Украинцы остались недовольными этой новостью, поскольку деньги можно было потратить более рационально.

"Не знают куда деньги девать - отдайте на лечение онкобольным детям! Будьте же людьми! Большего горя нет, чем страдания и боли деток. Средств на лечение катастрофически не хватает, а власть развлекается и не желает замечать проблем вокруг себя! Запомните, господа - Бог все видит!", "Некуда средства деть так давайте купим часы и сделаем гравировку от Кабмина под руководством от чмигаля это не добавить пенсию", "Как так можно жировать, когда народ так бедует. Какие бы слуги народа не пришли бы то они "НАРОД", а мы как были их слугами, батраками, так и лишаемся. Как жаль", - писали недовольные украинцы в сети.

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