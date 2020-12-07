Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов вразив заявою

Так, в інтерв'ю YouTube-каналу Вацко Live футболіст назвав Крим російським і описав наслідки переходу в клуб Російської прем'єр-ліги "Кубань", за який він виступав раніше (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Селезньов пояснив рішення грати в Росії новим "професійним викликом" і тим, що його мати в той момент перебувала в Криму, який він назвав територією Росії.

Він також додав, що не думав про наслідки свого рішення через перехід в Російський футбольний клуб.

"Крим на даний момент російський. У мене зараз там мама живе. Вона не може просто виїхати. Мені що, від матері відмовитися? Або, припустимо, не заїхати її не забрати? На той момент я, можливо, не до кінця все зважив. Я не думав, що такі наслідки можуть бути. Зовсім не думав. Це правда", - розповів Євген.

Футболіст також обурився, що в Україні нібито половина олігархів має бізнес в Росії, а футболістам чомусь не можна грати в клубах РФ.

"Хтось може торгувати, відпочивати в Росії, але в футбол грати чомусь не можна. У нас половина олігархів, депутатів, їхні дружини мають бізнес у Росії. Олігархам можна, а іншим, які просто люблять свою справу, не можна", - заявив нападник.

Нагадаємо, футболіста Селезньова ледь не викрали в Донецьку.

Як писала Politeka, Селезньов заступився за Усика.

Також Politeka писала, дружина Селезньова похвалилася розкішною фігурою на фотосесії.