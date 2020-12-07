Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев поразил заявлением

Так, в интервью YouTube-каналу Вацко Live футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в клуб Российской премьер-лиги "Кубань", за который он выступал ранее (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Селезнев объяснил решение играть в России новым "профессиональным вызовом" и тем, что его мать в тот момент находилась в Крыму, который он назвал территорией России.

Он также добавил, что не думал о последствиях своего решения из-за перехода в российский футбольный клуб.

"Крым на данный момент российский. У меня сейчас там мама живет. Она не может просто уехать. Мне что, от матери отказаться? Или, допустим, не заехать ее не забрать? На тот момент я, возможно, не до конца все взвесил. Я не думал, что такие последствия могут быть. Совсем не думал. Это правда", – рассказал Евгений.

Футболист также возмутился, что в Украине якобы половина олигархов имеет бизнес в России, а футболистам почему-то нельзя играть в клубах РФ.

"Кто-то может торговать, отдыхать в России, но в футбол играть почему-то нельзя. У нас половина олигархов, депутатов, их жены имеют бизнес в России. Олигархам можно, а другим, которые просто любят свое дело, нельзя", – заявил нападающий.

Напомним, футболиста Селезнева едва не похитили в Донецке.

Как писала Politeka, Селезнев заступился за Усика.

Также Politeka писала, супруга Селезнева похвасталась роскошной фигурой на фотосессии.