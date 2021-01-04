"Китайський" вірус може проявлятися не тільки звичайними симптомами

Важливою інформацією поділився керівник першої міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Василик у коментарі "Укрінформу".



За його словами, вірус вражає не тільки легені, але також мозок і серце, а серед симптомів може бути не тільки втрата нюху.

"Це теж можуть бути банальні прояви COVID-19. Як і безсоння, і підвищена пітливість, і сильне роздратування... Мікровраження судин, яке викликає коронавірус, може бути не тільки в легенях, але і в головному мозку, в області серця, кишківника", - пояснив лікар.



Василик зазначив, що багато з даними симптомами навіть не звертали за медичною допомогою.

"У когось тиск підскочив, в інших - болять ноги, можуть бути проноси. Коли людина здає ПЛР-діагностику і виявиться, що вона позитивна, тоді ми розцінюємо ці симптоми як інфікування. Втім, на початку епідемії, багато людей з такими симптомами навіть не зверталися до лікаря", - заявив лікар.

Раніше ми повідомляли, що дівчинка мало не померла після того, як її мама подумала, що вітряна віспа виявилася жахливою реакцією на коронавірус.

Так, у 6-річної Міллі Денверс було кілька прищиків, вона виглядала блідою, блювота і печіння почалися при температурі 39,9 градуса - і всю ніч вона плакала від болю. Симптоми були схожі на вітрянку.



Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.