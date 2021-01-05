Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, як введення локдауну вплине на епідеміологічну ситуацію в країні





Своїми думками медик поділилася в ефірі телеканалу " Кyiv Live" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)





"Ніякий локдаун нічого не зупинить. Він, єдине, що може знизити тимчасово кількість хворих. Після закінчення локдауну ми будемо бачити знову зростання. Дивіться, навесні я підтримувала (локдаун – ред.) І я, в принципі, завжди підтримую", – поділилася інфекціоніст.

За її словами, введення жорстких обмежень позитивно позначиться на зменшенні приросту хворих, але не зможе вплинути на закінчення епідемії."Ніякий локдаун нічого не зупинить. Він, єдине, що може знизити тимчасово кількість хворих. Після закінчення локдауну ми будемо бачити знову зростання. Дивіться, навесні я підтримувала (локдаун – ред.) І я, в принципі, завжди підтримую", – поділилася інфекціоніст.

Голубовська підкреслила, що введення локдауну є безальтернативним заходом для стримування вірусу.

"У нас не вистачає рук для того, щоб просто підійти до хворих, люди цього не бачать, медперсонал просто падає. Я вже давно кажу, у нас хороші протоколи і ми навчили їм багатьох людей і лікарів. Щоб витягнути людину "важку", біля неї потрібно перебувати цілодобово", – пояснила медик.

Нагадаємо, що вже 8 січня в Україні посилюється карантин.



У період з 8 по 24 число в країні працюватимуть тільки банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі. Громадський транспорт зупиняти не будуть.

Також варто відзначити, що станом на 5 січня в Україні підтвердили 1 083 585 випадків зараження вірусом. З них одужали-747 408 осіб, летальних випадків - 19 129, проведено ПЛР-тестів - 5 645 178.

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