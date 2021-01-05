Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, як введення локдауну вплине на епідеміологічну ситуацію в країні
"Ніякий локдаун нічого не зупинить. Він, єдине, що може знизити тимчасово кількість хворих. Після закінчення локдауну ми будемо бачити знову зростання. Дивіться, навесні я підтримувала (локдаун – ред.) І я, в принципі, завжди підтримую", – поділилася інфекціоніст.
"У нас не вистачає рук для того, щоб просто підійти до хворих, люди цього не бачать, медперсонал просто падає. Я вже давно кажу, у нас хороші протоколи і ми навчили їм багатьох людей і лікарів. Щоб витягнути людину "важку", біля неї потрібно перебувати цілодобово", – пояснила медик.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Трагічна звістка вразила екс-чоловіка Наташі Корольової, втрата непоправна: "Вічна пам'ять"
Нагадаємо, що вже 8 січня в Україні посилюється карантин.
У період з 8 по 24 число в країні працюватимуть тільки банки, аптеки, пошти, заправки, продуктові магазини, готелі. Громадський транспорт зупиняти не будуть.
Також варто відзначити, що станом на 5 січня в Україні підтвердили 1 083 585 випадків зараження вірусом. З них одужали-747 408 осіб, летальних випадків - 19 129, проведено ПЛР-тестів - 5 645 178.
Нагадаємо, Посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву
Як повідомляла Politeka, Робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву
Також Politeka писала, що У Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону