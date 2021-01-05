Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как введение локдауна повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране





Своими мыслями медик поделилась в эфире телеканала " Кyiv Live" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – поделилась инфекционист.

По ее словам, введение жестких ограничений позитивно скажется на уменьшении прироста больных, но не сможет повлиять на окончание эпидемии."Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – поделилась инфекционист.

Голубовская подчеркнула, что введение локдауна является безальтернативной мерой для сдерживания вируса.

"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – пояснила медик.

Напомним, что уже 8 января в Украине ужесточается карантин.



В период с 8 по 24 число в стране будут работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели. Общественный транспорт останавливать не будут.

Также стоит отметить, что по состоянию на 5 января в Украине подтвердили 1 083 585 случаев заражения вирусом. Из них выздоровели - 747 408 человек, летальных исходов - 19 129, проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

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