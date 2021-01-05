Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как введение локдауна повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране
"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – поделилась инфекционист.
"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – пояснила медик.
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Напомним, что уже 8 января в Украине ужесточается карантин.
В период с 8 по 24 число в стране будут работать только банки, аптеки, почты, заправки, продуктовые магазины, отели. Общественный транспорт останавливать не будут.
Также стоит отметить, что по состоянию на 5 января в Украине подтвердили 1 083 585 случаев заражения вирусом. Из них выздоровели - 747 408 человек, летальных исходов - 19 129, проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.
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