Вчені випередили володарів групи крові, які володіють найстійкішим імунітетом

Результати досліджень повідомив портал PlanetaNovosti.

Володарі першої групи крові можуть вважатися щасливчиками. Американські вчені прийшли до висновку, що синтез інтерферону у них досягає майже 80%, що є показником відповідної реакції на інфекції.

Люди з другою групою крові мають найнижчий рівень синтезу інтерферону - 40%, тому вони більш уразливі до захворювань.

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Майже 91% в аналогічному показнику набрали володарі третьої групи крові. Згідно з даними вчених, ці люди займають друге місце за здатністю протистояти хворобам.

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А ось власники четвертої можуть похвалитися максимально можливим захистом від болячок, оскільки синтез інтерферону у них досягає 92%.

Кровь, шприц

Але не все залежить від групи крові. Як стверджують вчені, стійкість імунітету також залежить від спадковості, способу життя і екології місця, де ви живете.

Раніше академік Сергій Комісаренко повідомив, що ризик заразитись вірусом залежить від кількості, з якою людина зустрінеться.

Він запевняє, що імунітет людина також грає не останню роль. Більш того, є люди, які зовсім не можуть захворіти вірусом, оскільки є лише його переносниками і розповсюджувачами.