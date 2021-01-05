Ученые опередили обладателей группы крови, которые обладают самым стойким иммунитетом
Результаты исследований сообщил портал PlanetaNovosti.
Обладатели первой группы крови могут считаться счастливчиками. Американские ученые пришли к выводу, что синтез интерферона у них достигает почти 80%, что является показателем ответной реакции на инфекции.
Люди со второй группой крови имеют самый низкий уровень синтеза интерферона - 40%, поэтому они более уязвимы к заболеваниям.
Почти 91% в аналогичном показателе набрали обладатели третьей группы крови. Согласно данным ученых, эти люди занимают второе место по способности противостоять болезням.
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А вот обладатели четвертой могут похвастаться максимально возможной защитой от болячек, поскольку синтез интерферона у них достигает 92%.
Но не все зависит от группы крови. Как утверждают ученые, стойкость иммунитета также зависит от наследственности, образа жизни и экологии места, где вы живете.
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