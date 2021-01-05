Українці шляхом голосування в мережі обрали історію сучасного героя, яка їх вразила минулого року
Так, українці згадали, як в селі Угринів Підгаєцького району Тернопільської області рік тому в клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років. Всі вони опинилися на лікарняних ліжках зі страшними опіками.
16-річний Сергій Гловицький був у цей час у клубі, але побачив, що там ще хтось залишився. Тоді він прийняв рішення повернутися і врятувати товариша, повідомляє ТСН.
Як виявилося, в клубі вибухнув газ, якого там бути не повинно було. Всі хлопці опинилися в реанімації в дуже важкому стані. Серед них був і врятований Сергієм товариш.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
"Холостячка" Ксенія Мішина з короткою стрижкою приголомшила образом фатальної красуні: "Більше не табу..."
Чоловік Дорофєєвої Дантес на відпочинку збентежив кадром з "хазяйством", яке вивалилось: "Мій розмірчик"
Чоловік Дорофєєвої Дантес не може прийти до тями після жахливої ДТП, що сталося зі співаком: "Мене збили..."
П'яний батько зарізав власного сина: подробиці великої трагедії в Одесі
"Я забіг назад в клуб, а там лежав цей хлопець. Я взяв його за капюшон і потягнув за собою", - згадує події того дня Сергій.
Мама підлітка, який вижив, згадує, що першими словами сина було прохання покликати свого рятівника, який вразив своєю силою духу.
"Він просив, щоб я йому подякувала, а також сказала спасибі його матері, яка виховала справжнього героя. Він допоміг дітям", - згадує мати врятованого підлітка.
Сам Сергій не розповідав нікому про свій вчинок. Можливо, ніхто про це ніколи б і не дізнався, але врятований хлопчик розповів, хто подарував йому життя.
Нагадаємо, лікар-хірург з Ужгорода Олександр Данилюк рятував життя на сході України.Як повідомляла Politeka, на Закарпатті від легеневої хвороби помер молодий блогер-комік.
Також Politeka писала, що у Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше озеро Українських Карпат - Синевир.