Українці шляхом голосування в мережі обрали історію сучасного героя, яка їх вразила минулого року

Так, українці згадали, як в селі Угринів Підгаєцького району Тернопільської області рік тому в клубі виникла пожежа і прогримів вибух. В результаті вибуху постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років. Всі вони опинилися на лікарняних ліжках зі страшними опіками.

16-річний Сергій Гловицький був у цей час у клубі, але побачив, що там ще хтось залишився. Тоді він прийняв рішення повернутися і врятувати товариша, повідомляє ТСН.

Як виявилося, в клубі вибухнув газ, якого там бути не повинно було. Всі хлопці опинилися в реанімації в дуже важкому стані. Серед них був і врятований Сергієм товариш.

"Я забіг назад в клуб, а там лежав цей хлопець. Я взяв його за капюшон і потягнув за собою", - згадує події того дня Сергій.

Мама підлітка, який вижив, згадує, що першими словами сина було прохання покликати свого рятівника, який вразив своєю силою духу.

"Він просив, щоб я йому подякувала, а також сказала спасибі його матері, яка виховала справжнього героя. Він допоміг дітям", - згадує мати врятованого підлітка.

Сам Сергій не розповідав нікому про свій вчинок. Можливо, ніхто про це ніколи б і не дізнався, але врятований хлопчик розповів, хто подарував йому життя.

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