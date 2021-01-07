Вакцинація від COVID-19 може призвести до побічних ефектів в одному випадку

За даними статистики Американського товариства пластичних хірургів, щорічно близько трьох мільйонів людей роблять косметичні ін'єкції філерів і це число збільшується. Однак такі ін'єкції можуть дати ускладнення після вакцинації, повідомляє видання ABCnews.

На даний момент лікарі зареєстрували вже кілька таких випадків.

Зокрема, після ін'єкцій філерів люди отримають ускладнення у вигляді набряків у тих, хто вакцинувався проти COVID-19. Однак вони заспокоюють, що побічні ефекти будуть нетривалими і не принесуть серйозних проблем.

Ці ускладнення можуть зникнути самостійно або після короткого курсу антигістамінних препаратів або стероїдів.

Медики відзначають, що імунна система людини знаходиться в гіперактивному стані після вакцинації і все, що вона помічає чужорідне в організмі, в тому числі і наповнювач, вона відзначає реакцією. Коли вакцина приживається, тоді і набряки спадають.

Також раніше повідомлялося, що Україна підписала з китайською компанією Sinovac Biotech угоду, згідно з якою вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу становить 504 гривні. Щодо вартості інших вакцин поки невідомо.

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