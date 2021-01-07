Вакцинация от COVID-19 может привести к побочным эффектам в одном случае

По данным статистики Американского общества пластических хирургов, ежегодно около трех миллионов людей делают косметические инъекции филлеров и это число увеличивается. Однако такие инъекции могут дать осложнение после вакцинации, сообщает издание ABCnews.

На данный момент врачи зарегистрировали уже несколько таких случаев.

В частности, после инъекций филлеров люди получат осложнения в виде отеков у тех, кто вакцинировался против COVID-19. Однако они успокаивают, что побочные эффекты будут непродолжительными и не принесут серьезных проблем.

Эти осложнения могут исчезнуть самостоятельно или после короткого курса антигистаминных препаратов или стероидов.

Медики отмечают, что иммунная система человека находится в гиперактивном состоянии после вакцинации и все, что она замечает инородное в организме, в том числе и наполнитель, она отмечает реакцией. Когда вакцина приживается, тогда и отеки спадают.

Также ранее сообщалось, что Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech соглашение, согласно которому стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны. Относительно стоимости других вакцин пока неизвестно.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.