У Кременчуці пішов з життя олімпійський чемпіон
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомив заступник міського голови Кременчуцької міської ради Руслан Проценко на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні не стало олімпійського чемпіона, почесного громадянина Кременчука Володимира Кисельова. Царство Небесне. Вічна пам'ять легенді", - йдеться в повідомленні.
Володимир Кисельов помер 7 січня на 65 - му році життя. Про причини смерті поки не повідомляється.
Володимир Вікторович став чемпіоном Європи серед юніорів в 1978 році, в 1979 році – бронзовим призером континентальної першості в закритому приміщенні. А буквально через рік Кисельов виграв золоту медаль на Олімпійських іграх 1980 року в Москві.
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За час своєї спортивної кар'єри встановив більше 20 рекордів України, СРСР та Європи.
Українці також висловили свої співчуття рідним і близьким спортсмена.
"Царство Небесне, вічний спокій. Дуже шкода", "Земля пухом, вічна пам'ять Володимиру Вікторовичу, людині, яка є гордістю міста", " Царство Небесне, земля пухом! Співчуття рідним і близьким!", - писали в коментарях під постом.
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