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Український лікар розповів, скільки спадатиме друга хвиля COVID-19

В Україні спостерігається спад коронавірусу та зменшення кількості госпіталізацій хворих з COVID-19 порівняно з груднем 2021 року.

Львівський лікар Тарас Жиравецький зазначив у розмові з журналістами ТСН, що тепер можна говорити, що друга хвиля коронавірусу потроху спадає.

"Просто вже дійсно велика частина українців перехворіла, тобто вже повторних заражень менше. Ми думали, що пік другої хвилі припаде на кінець січня, а таке враження, що пік другої хвилі у нас був в середині, в кінці грудня, тоді у нас було найбільше госпіталізацій", — говорить лікар.

На думку лікаря, зараз в Україні друга хвиля коронавірусу йде на спад і буде плавно спадати до остаточного завершення. До остаточного завершення залишилося кілька місяців.

"І якщо це так йде, то ми повинні плавно опускатися. Єдине, що ця друга хвиля як наростала довго, кілька місяців, так і кілька місяців буде плавно спадати", - резюмував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 12 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 91,3 млн осіб. За минулий день виявлено 578 421 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 1,95 млн пацієнтів.

Водночас одужало – 65 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 214 тис., Британії – 46 тис. і Бразилії – 28 тис.

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