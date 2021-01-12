Хочется верить, что вскоре так и будет...

Украинский врач рассказал, сколько будет спадать вторая волна COVID-19

В Украине наблюдается спад коронавируса и уменьшение количества госпитализаций больных с COVID-19 по сравнению с декабрем 2021 года.

Львовский врач Тарас Жиравецкий отметил в разговоре с журналистами ТСН, что теперь можно говорить, что вторая волна коронавируса понемногу спадает.

"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше. Мы думали, что пик второй волны придется на конец января, а такое впечатление, что пик второй волны у нас уже был в середине, в конце декабря, тогда у нас было больше всего госпитализаций", — говорит врач.

По мнению врача, сейчас в Украине вторая волна коронавируса идет на спад и будет плавно спадать до окончательного завершения. До окончательного завершения осталось несколько месяцев.

"И если это так идет, то мы должны плавно опускаться. Единственное, что эта вторая волна как нарастала долго, несколько месяцев, так и несколько месяцев будет плавно спадать", — резюмировал Тарас Жиравецький.

Напомним, что по состоянию на вторник, 12 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 91,3 млн человек. За минувший день выявлены 578 421 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.

При этом выздоровели – 65 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 214 тыс., Британии – 46 тыс. и Бразилии – 28 тыс.

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