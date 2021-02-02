Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №3805, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та посилення відповідальності за рубку дерев в межах населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції, пише "Знай".

За словами голови ДЕІ Андрія Мальованого, порушення за статтею 153 Кодексу про адміністративні правопорушення збільшиться у близько 10 разів.

«Штраф за знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників на об’єктах благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів (стаття 153 КУпАП) підвищується до 1700 – 3400 гривень для громадян та 5100-8500 гривень для посадових осіб. Раніше штраф становив 170-510 гривень та 510-850 гривень відповідно», - зазначив Андрій Мальований.

Також до КУпАП буде введена нова стаття 246-1, яка передбачатиме, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.

«За умисне знищення, пошкодження дерев, чагарників в населених пунктах, що заподіяло істотну шкоду, передбачені штраф для громадян у розмірі 8500-17 000 гривень, виправні роботи на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Істотною шкодою вважається така, що у 20 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тобто, якщо вирубка дерев нанесла збитків на 340 гривень, порушник заплатить штраф понад 8 тисяч гривень», - повідомив Андрій Мальований.

Він додав, що прийняття цього законопроекту дозволить посилити захист зелених насаджень у містах. Це особливо важливо для мегаполісів та промислових міст, адже дерева – це не тільки джерело кисню, це ще й природний фільтр для забруднюючих частинок, які щодня продукуються підприємствами, вугільними ТЕЦ та автомобілями.