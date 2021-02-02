Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3805, который предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях и усиления ответственности за рубку деревьев в пределах населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает "Знай".

По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, нарушение по статье 153 Кодекса об административных правонарушениях увеличится в около 10 раз.

«Штраф за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников на объектах благоустройства в сфере зеленого хозяйства населенных пунктов (статья 153 Куоап) повышается до 1700 – 3400 гривен для граждан и 5100-8500 гривен для должностных лиц. Ранее штраф составлял 170-510 гривен и 510-850 гривен соответственно», - отметил Андрей Малеваный.

Также в КоАП будет введена новая статья 246-1, которая будет предусматривать, в частности, лишение свободы на срок до трех лет.

«За умышленное уничтожение, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах, причинившее существенный вред, предусмотрены штраф для граждан в размере от 8500 до 17 000 гривен, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Существенным вредом считается такая, что в 20 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. То есть, если вырубка деревьев нанесла убытков на 340 гривен, нарушитель заплатит штраф более 8 тысяч гривен», - сообщил Андрей Малеваный.

Он добавил, что принятие этого законопроекта позволит усилить защиту зеленых насаждений в городах. Это особенно важно для мегаполисов и промышленных городов, ведь деревья – это не только источник кислорода, это еще и природный фильтр для загрязняющих частиц, которые ежедневно продуцируются предприятиями, угольными ТЭЦ и автомобилями.