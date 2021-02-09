Рівень локалізації в Україні абсолютно не відповідає рівню розвинених західних країн. Так заявив у своєму блозі політолог Руслан Бортнік, а також пояснив, чому для української економіки дуже важливий законопроект про локалізацію.

«Під локалізацією в економіці розуміється в процес державного управління, при якому виробництво тих чи інших товарів і послуг розміщується на території власної національної держави. Тобто це технологія залучення на свою територію і заохочення на своїй території виробництва якихось інструментів, машин - всього того, що споживає вітчизняна економіка. Локалізація – одне з найважливіших питань і інструментів управління західними економіками в цілому в світі все розвинені держави мають рівень локалізації понад 90% », - пояснює експерт.

Він також вважає, що для держави локалізація дуже важлива, адже вона забезпечує розвиток національної економіки і створює додаткові робочі місця в іноземних бізнесах. Тому інструменти локалізації застосовуються у всіх розвинутих країнах світу. Бортнік відзначає два таких інструменти: це митні загороджувальні заходи, такі як податки, акцизи і збори на іноземну продукцію і встановлення преференцій для вироблених на території країни товарів і послуг в секторі держзакупівель.

«Всі сучасні ефективні і передові держави в світі закуповують вітчизняні продукти послуги на рівні 90%. Для прикладу, США щорічно закуповує товарів і послуг на приблизно 600 млрд доларів, з них тільки 5% - це товари і послуги іноземного виробництва. Більш того, вже новий президент США Байден 25 січня підписав спеціальний наказ, за ​​яким передбачається підвищення рівня локалізації. Бореться навіть з цими 5%. У світі 5-7%. Але не в Україні», - розповідає Бортнік.

Він зазначає, що торік Україна закупила товарів і послуг на суму близько 650 млрд грн, з яких аж 38% - товари і послуги іноземного виробництва. Таким чином, наша країна щорічно дотує іноземні бізнеси і, відповідно, іноземну економіку на 250 млрд грн і створює в них робочі місця.

«Звичайно, це не влаштовує українську промисловість, добре, що на цю проблему звернули увагу українські політики», - додає Бортнік.

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