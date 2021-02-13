Деякі дівчата, які застосовують комбіновані оральні контрацептиви, відзначають, що у них збільшився розмір грудей. Чи дійсно це можливо?

На це питання ексклюзивно для Сlutch відповіла гінеколог, репродуктолог, фахівець УЗ-діагностики клініки Reprolife Тетяна Шеплякова.

"На жаль, немає. Єдине, що може бути правдивим - це те, що гормональні контрацептиви затримують рідину і відповідно це набряк, а не справжнє збільшення грудей", - повідомила лікар.

Також лікар порекомендувала не вибирати гормональні контрацептиви самостійно, а звернутися з цим питанням на консультацію до свого гінеколога.

"Гормональні контрацептиви мають досить велику кількість протипоказань, які необхідно враховувати, щоб уникнути певних ускладнень", - зазначила гінеколог.

Нагадаємо, що раніше Тетяна Шеплякова розповіла про те, які хвороби допоможуть вилікувати протизаплідні таблетки. Детальніше про це ти можеш дізнатися в матеріалі, якщо перейдеш за посиланням.

Дивись повне інтерв'ю Тетяни Шеплякової для Клатч Онлайн: