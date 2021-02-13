Некоторые девушки, которые применяют комбинированные оральные контрацептивы, отмечают, что у них увеличился размер груди. Действительно ли это возможно?

На этот вопрос эксклюзивно для Сlutch ответила гинеколог, репродуктолог, специалист УЗ-диагностики клиники Reprolife Татьяна Шеплякова.

Гинеколог, репродуктолог Татьяна Шеплякова:

"К сожалению, нет. Единственное, что может быть правдивым - это то, что гормональные контрацептивы задерживают жидкость и соответственно это отек, а не истинное увеличение груди", - сообщила врач.

Также врач порекомендовала не выбирать гормональные контрацептивы самостоятельно, а обратиться с этим вопросом на консультацию к своему гинекологу.

"Гормональные контрацептивы имеют достаточно большое количество противопоказаний, которые необходимо учитывать, чтобы избежать определенных осложнений", - отметила гинеколог.

Напомним, что ранее Татьяна Шеплякова рассказала о том, какие болезни помогут вылечить противозачаточные таблетки. Подробнее об этом ты можешь узнать в материале, если перейдешь по ссылке.

Смотри полное интервью Татьяны Шепляковой для Клатч Онлайн: