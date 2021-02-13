Детальніше про це ексклюзивно для Сlutch розповіла гінеколог, репродуктолог, фахівець УЗ-діагностики клініки Reprolife Тетяна Шеплякова.
"Неконтрацептивні властивості комбінованих оральних контрацептивів (КОК) використовуються часто.
КОК — це група гормональних контрацептивів, що містить два види гормонів-естрогени і прогестини. На сьогоднішній день на нашому ринку естрогенові компоненти у всіх КОК однакові і в однакових концентраціях.
КОКи відрізняються саме прогестиновим компонентом. Різні властивості прогестинів можна використовувати для лікувальних цілей. Наприклад, якщо є скарги на гіперандрогенні стани — коли в жіночому організмі підвищувати рівень чоловічого статевого гормону.
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Підвищення рівня гормонів може провокувати різні неприємні прояви: вугровий висип, жирність шкіри, герсутизм (розростання волосся по тілу або на обличчі у жінки), андрогензалежну алопецію. У цих випадках ми можемо використовувати КОКи зі спеціальним антиандрогенним прогестином і паралельно жінка буде отримувати хороший надійний метод контрацепції і лікувати свої проблеми по шкірі і волоссю.
Також КОКи показані при рецидивах гіперплазій поліпів ендометрія, при формуванні рецидивів функціональних кіст яєчників (коли на тлі розкоординації менструального циклу формуються кісти в яєчниках. Це насправді не стільки кісти, скільки несовулишие фолікули. Щоб запобігти частій появі таких неприємних станів можна використовувати КОКи — вони будуть чітко регулювати менструальний цикл і відповідно запобігати ці моменти», — сказала лікар.
Дивись повне інтерв'ю Тетяни Шеплякової для Клатч Онлайн: