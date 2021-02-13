Багато жінок приймають протизаплідні таблетки не тільки з метою контрацепції, але і тому що вони допомагають впоратися з деякими захворюваннями.

Детальніше про це ексклюзивно для Сlutch розповіла гінеколог, репродуктолог, фахівець УЗ-діагностики клініки Reprolife Тетяна Шеплякова.

"Неконтрацептивні властивості комбінованих оральних контрацептивів (КОК) використовуються часто.

КОК — це група гормональних контрацептивів, що містить два види гормонів-естрогени і прогестини. На сьогоднішній день на нашому ринку естрогенові компоненти у всіх КОК однакові і в однакових концентраціях.





КОКи відрізняються саме прогестиновим компонентом. Різні властивості прогестинів можна використовувати для лікувальних цілей. Наприклад, якщо є скарги на гіперандрогенні стани — коли в жіночому організмі підвищувати рівень чоловічого статевого гормону.

У нормі чоловічий статевий гормон повинен бути в жіночому організмі в певних концентраціях. З адрогенів якраз синтезуються наші основні жіночі гормони естрогени.