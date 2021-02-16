Вакцинація українців від коронавірусу ще не почалася, але навколо цієї теми вже кипить один скандал за іншим.

Ситуацію коментує політичний аналітик Михайло Чаплига у своєму відеоблозі «Чаплига без питань».

«Насправді товаришам, які сидять на закупівлях вакцини, абсолютно все одно, буде хтось колотися нею, чи ні. Їх цікавить, скільки бабла ми відвалів за якийсь товар Ікс, і скільки вони на цьому зароблять. А якщо ніхто не буде цим колотися - вони потім зароблять ще й на утилізації», говорить він.

Що ж відбувається? Глобалісти всіх лякали: буде третя світова, адже економічні бульбашки надулися, кількість охочих жити чужим коштом росте, а кількість охочих працювати - немає. При цьому людство збільшується. Як переділити те, що є?

«Той, хто володіє технологією виробництва вакцини - пан світу. Тепер одні країни стали стравами, інші - їдцями. І тут раптом Путін запустив в Росії проєкт своєї вакцини. Сам я, до речі, підтримую вакцинацію, і всіх закликаю пройти її. Але Путін тепер каже: давайте все ділити не на трьох, а на чотирьох. А страви-то вже розписані - але тепер почався перегляд цього розкладу, в якому багато країн заявляють про себе», - зазначає Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, цей аналітик вказував, що час безроздільного панування «Слуги народу» у Верховній Раді закінчилося - настав час коаліції.

Також Михайло Чаплига припускав, що в Офісі президента з побоювання перед амбіціями Разумкова можуть укласти союз з Юлією Тимошенко.